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Мінцифри запускає конкурс ІТ-проектів для полегшення життя під час пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проектів та ідей, які полегшують життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

“Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об’єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати”, — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Учасники можуть подати проекти за такими напрямками:

  • протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19;
  • е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину;
  • соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян;
  • взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Зазначається, що це можуть бути як абсолютно нові продукти, так і вдосконалені наявні рішення.

“Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців очікує менторська підтримка під час реалізації проекту”, — додається у повідомленні.

Так, заявки приймаються до 6 квітня, а вже 9 квітня члени журі оберуть переможців.

Нагадаємо, Мінцифри анонсувало запуск трьох проектів, які допоможуть боротися з COVID-19.

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