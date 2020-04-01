Мінцифри запускає конкурс ІТ-проектів для полегшення життя під час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проектів та ідей, які полегшують життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
“Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об’єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати”, — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Учасники можуть подати проекти за такими напрямками:
-
- протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19;
-
- е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину;
-
- соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян;
-
- взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.
-
Зазначається, що це можуть бути як абсолютно нові продукти, так і вдосконалені наявні рішення.
“Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців очікує менторська підтримка під час реалізації проекту”, — додається у повідомленні.
Так, заявки приймаються до 6 квітня, а вже 9 квітня члени журі оберуть переможців.
Нагадаємо, Мінцифри анонсувало запуск трьох проектів, які допоможуть боротися з COVID-19.