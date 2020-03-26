Мінцифри анонсувало запуск трьох проектів, які допоможуть боротися з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Наступного тижня міністерство цифрової трансформації запускає три нові інструменти, які допоможуть боротися з COVID-19. Про це у Facebook написав очільник міністерства Михайло Федоров, передає УНН.
"Ми детально розібрали існуючий досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню короновірусу – Ізраїль, Польща, Південна Корея, Італія, Японія, Китай, Австралія тощо. Відібрали найбільш корисне та дієве. Наступного тижня ми запустимо одразу 3 інструменти", - написав Федоров.
Так, Мінфцифри запроваджує наступне:
1. Мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції. Мінцифри заспокоює – жодного "великого брату" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Також застосунок дозволятиме можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я.
2. Запровадження у "Дії" можливості моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим.
3. Онлайн-челендж HackCorona in Ukraine – національний конкурс проєктів/ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців у цей непростий час. Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію.
"В нас купа цифрових ідей та проектів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному. До журі челенджу увійдуть топ-українські новатори та представники міжнародних донорів", - написав Федоров.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий оглядовий курс "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів" на платформі "Дія".