Минцифры анонсировало запуск трех проектов, которые помогут бороться с COVID-19

"Мы детально разобрали существующий опыт применения цифровых инструментов для предотвращения распространения короновируса - Израиль, Польша, Южная Корея, Италия, Япония, Китай, Австралия и др. Отобрали наиболее полезное и действенное. На следующей неделе мы запустим сразу 3 инструмента", - написал Федоров.

Так, Минфцифры вводит следующее:

1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Минцифры успокаивает - ни какого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

2. Введение в "Операции" возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т.д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным.

3. Онлайн-челлендж HackCorona in Ukraine - национальный конкурс проектов/идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержкой украинцев в это непростое время. Лучшие идеи получат финансирование на реализацию.

"У нас куча цифровых идей и проектов, но сегодня коллективный разум нужен как никогда. Это шанс проявить себя каждому. В жюри челленджа войдут топ-украинские новаторы и представители международных доноров", - написал Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый обзорный курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей" на платформе "Дия".