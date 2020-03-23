Мінцифри запустило онлайн-курс сервісів дистанційного навчання для освітян
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий оглядовий курс "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів" на платформі "Дія. Цифрова освіта", який має допомогти вчителям комунікувати з учнями, користуватися онлайн-сервісами, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні на платформі доступний ще один курс, який називається "Карантин: онлайн-сервіси для вчителів". Метою цього курсу, цього освітнього серіалу є те, щоб показати вчителям всі доступні сервіси та алгоритми, які допоможуть побудувати правильну та ефективну роботу з учнями та батьками на період карантину. Це оглядовий серіал. Він дає розуміння всіх сервісів, які є доступними та дає вибір для вчителя зрозуміти, які сервіси будуть більш ефективними. Ми його створили за 72 години",- розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Валерія Іонан.
Так, онлайн-курс містить 6 відеороликів за участі педагогів та експертів, які користуються різними сервісами дистанційного навчання. Йтиметься про алгоритми та комунікацію вчителів і учнів на період дистанційного навчання, а також набір сервісів і специфіку їх використання для вчителів.
Нагадаєм, у Києві телеуроки дивляться 265 тисяч старшокласників. Зазначається, що найбільше переглядів отримав урок з історії України.