У Києві телеуроки дивляться понад 250 тисяч старшокласників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві телеуроки дивляться 265 тисяч старшокласників. Зазначається, що найбільше переглядів отримав урок з історії України. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
“Триває четвертий день телеуроків для старшокласників Києва, які на період протиепідемічних заходів перебувають на дистанційному навчанні. Інформацією про запуск проекту зацікавилося майже 265 000 глядачів (75% — органічне охоплення)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільше переглядів набрала перша трансляція — урок історії України. Понад 20 тис. переглядів на Youtube-каналі після першого онлайн ефіру. Далі перегляди на сторінці у Facebook — 12000 глядачів.
“У зв’язку із вимушеними заходами, які ми запровадили у школах, дітки мають продовжувати навчатися, особливо це стосується школярів старших класів, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів. Тому було прийнято рішення спільно з телеканалом „Київ“, журналістами, ведучими та вчителями створити такий безпрецедентний онлайн-проект, який набирає популярність серед школярів та їхніх батьків. Уроки продовжуються. Слідкуйте за актуальним розкладом на офіційних сторінках каналу та в соціальних мережах. Попри будь-які обставини робимо комфортні умови для киян”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, школярі, які перебувають на карантині, зможуть проходити відеоуроки на телеканалі Рада та Youtube-каналі Міністерства освіти та науки.