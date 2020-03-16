Дистанційне навчання: відзавтра з’являться відеоуроки для школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Відзавтра школярі, які перебувають на карантині, зможуть проходити відеоуроки на телеканалі Рада та Youtube-каналі Міністерства освіти та науки. Про це під час Погоджувальної Ради наголосив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент УНН.
"Починаючи відзавтра ТРК "Рада" і Youtube-канал МОН запускають щоденні трансляції відеоуроків та онлайн-курсів для школярів під час карантину", - сказав Бабак.
За його словами, провайдери онлайн-освіти безкоштовно нададуть всі відеоуроки.
"Основний фокус буде зосереджений якраз на найбільш затребуваних на ЗНО предметах, це українська мова і література, англійська мова, історія, математика і біологія. І у вихідні кількість уроків буде суттєво збільшена. Зараз ми якраз з ТРК "Рада" опрацьовуємо сітку трансляцій", - сказав Бабак.
Як повідомлялося в УНН, міста України переходять на карантин, в результаті чого у деяких областях забороняється відвідувати школи, дитсадки та масові заходи.