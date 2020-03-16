Дистанционное обучение: с завтрашнего дня появятся видеоуроки для школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С завтрашнего дня школьники, находящиеся на карантине, смогут проходить видеоуроки на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства науки и образования. Об этом во время Согласительного совета заявил глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает корреспондент УНН.
"Начиная с завтрашнего дня ТРК "Рада" и Youtube-канал МОН запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников во время карантина", - сказал Бабак.
По его словам, провайдеры онлайн-образования бесплатно предоставят все видео-уроки.
"Основной фокус будет сосредоточен как раз на наиболее востребованных на ВНО предметах, это украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология. И в выходные количество уроков будет существенно увеличено. Сейчас мы как раз с ТРК "Рада" прорабатываем сетку трансляций", - сказал Бабак.
Как сообщалось в УНН города Украины переходят на карантин, в результате чего в некоторых областях запрещается посещать школы, детсады и массовые мероприятия.