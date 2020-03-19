В Киеве телеуроки смотрят более 250 тысяч старшеклассников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве телеуроки смотрят 265 тысяч старшеклассников. Отмечается, что больше всего просмотров получил урок по истории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
“Идет четвертый день телеуроков для старшеклассников Киева, которые на период противоэпидемических мероприятий находятся на дистанционном обучении. Информацией о запуске проекта заинтересовалось почти 265 тысяч зрителей (75% — органический охват)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что больше всего просмотров набрала первая трансляция — урок истории Украины. Более 20 тыс. просмотров на Youtube-канале после первого онлайн эфира. Далее просмотры на странице в Facebook — 12 000 зрителей.
“В связи с вынужденными мерами, которые мы ввели в школах, дети должны продолжать учиться, особенно это касается школьников старших классов, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения. Поэтому было принято решение совместно с телеканалом „Киев“, журналистами, ведущими и учителями создать такой беспрецедентный онлайн-проект, который набирает популярность среди школьников и их родителей. Уроки продолжаются. Следите за актуальным расписанием на официальных страницах канала и в социальных сетях. Несмотря на любые обстоятельства делаем комфортные условия для киевлян”, — отмечается в сообщении.
Напомним, школьники, которые находятся на карантине, смогут проходить видеоуроки на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства образования и науки.