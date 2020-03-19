В Киеве телеуроки смотрят более 250 тысяч старшеклассников

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103827 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106460 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108418 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107121 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116493 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101643 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105910 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106770 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131671 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130498 просмотра

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В Киеве телеуроки смотрят более 250 тысяч старшеклассников

В Киеве телеуроки смотрят более 250 тысяч старшеклассников

Киев  •  УНН

 • 11038 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве телеуроки смотрят 265 тысяч старшеклассников. Отмечается, что больше всего просмотров получил урок по истории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

“Идет четвертый день телеуроков для старшеклассников Киева, которые на период противоэпидемических мероприятий находятся на дистанционном обучении. Информацией о запуске проекта заинтересовалось почти 265 тысяч зрителей (75% — органический охват)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего просмотров набрала первая трансляция — урок истории Украины. Более 20 тыс. просмотров на Youtube-канале после первого онлайн эфира. Далее просмотры на странице в Facebook — 12 000 зрителей.

“В связи с вынужденными мерами, которые мы ввели в школах, дети должны продолжать учиться, особенно это касается школьников старших классов, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения. Поэтому было принято решение совместно с телеканалом „Киев“, журналистами, ведущими и учителями создать такой беспрецедентный онлайн-проект, который набирает популярность среди школьников и их родителей. Уроки продолжаются. Следите за актуальным расписанием на официальных страницах канала и в социальных сетях. Несмотря на любые обстоятельства делаем комфортные условия для киевлян”, — отмечается в сообщении.

Напомним, школьники, которые находятся на карантине, смогут проходить видеоуроки на телеканале Рада и Youtube-канале Министерства образования и науки.

Украинские Национальные Новости

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