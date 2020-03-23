Минцифры запустило онлайн-курс сервисов дистанционного обучения для педагогов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый обзорный курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей" на платформе "Дія. Цифровое образование", который должен помочь учителям коммуницировать с учениками, пользоваться онлайн-сервисами, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на платформе доступен еще один курс, который называется "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Целью этого курса, этого образовательного сериала является то, чтобы показать учителям все доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут построить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Это обзорный сериал. Он дает понимание всех сервисов, которые доступны и дает выбор для учителя понять, какие сервисы будут более эффективными. Мы его создали за 72 часа", - рассказала вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.
Так, онлайн-курс содержит 6 видеороликов с участием педагогов и экспертов, которые пользуются различными сервисами дистанционного обучения. Речь пойдет об алгоритмах и коммуникации учителей и учеников на период дистанционного обучения, а также набор сервисов и специфику их использования для учителей.
Напомним, в Киеве телеуроки смотрят 265 тысяч старшеклассников. Отмечается, что больше всего просмотров получил урок по истории Украины.