Минцифры запустило онлайн-курс сервисов дистанционного обучения для педагогов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100622 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103863 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105890 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104862 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113544 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100899 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105347 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106668 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131579 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130453 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 106189 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 109246 просмотра
Актуальное
Минцифры запустило онлайн-курс сервисов дистанционного обучения для педагогов

Минцифры запустило онлайн-курс сервисов дистанционного обучения для педагогов

Киев  •  УНН

 • 26115 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины презентовало новый обзорный курс "Карантин: онлайн-сервисы для учителей" на платформе "Дія. Цифровое образование", который должен помочь учителям коммуницировать с учениками, пользоваться онлайн-сервисами, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на платформе доступен еще один курс, который называется "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Целью этого курса, этого образовательного сериала является то, чтобы показать учителям все доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут построить правильную и эффективную работу с учениками и родителями на период карантина. Это обзорный сериал. Он дает понимание всех сервисов, которые доступны и дает выбор для учителя понять, какие сервисы будут более эффективными. Мы его создали за 72 часа", - рассказала вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

Так, онлайн-курс содержит 6 видеороликов с участием педагогов и экспертов, которые пользуются различными сервисами дистанционного обучения. Речь пойдет об алгоритмах и коммуникации учителей и учеников на период дистанционного обучения, а также набор сервисов и специфику их использования для учителей.

Напомним, в Киеве телеуроки смотрят 265 тысяч старшеклассников. Отмечается, что больше всего просмотров получил урок по истории Украины.

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