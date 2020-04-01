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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65454 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77323 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90652 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88484 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104470 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88082 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102981 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130996 просмотра

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Минцифры запускает конкурс IT-проектов для облегчения жизни во время пандемии

Минцифры запускает конкурс IT-проектов для облегчения жизни во время пандемии

Киев  •  УНН

 • 18909 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей, которые облегчают жизнь граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Сегодня коллективный разум нужен нам, как никогда. В такое непростое время важно объединить усилия и сделать все, чтобы побороть эпидемию. Стране нужны новые идеи и IT-решения, как это эффективно реализовать", - отметил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Участники могут представить проекты по следующим направлениям:

  • противодействие коронавирусу. Электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID-19;
  • э-услуги для граждан. Социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги, которые особенно актуальны во время карантина;
  • социальное предпринимательство. Инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения граждан;
  • взаимопомощь. Сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Отмечается, что это могут быть как совершенно новые продукты, так и усовершенствованные имеющиеся решения.

"Самые лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также победителей ожидает менторская поддержка при реализации проекта", - добавляется в сообщении.

Так, заявки принимаются до 6 апреля, а уже 9 апреля члены жюри выберут победителей.

Напомним, Минцифры анонсировало запуск трех проектов, которые помогут бороться с COVID-19.

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