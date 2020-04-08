В центре занятости можно стать на учет дистанционно на период карантина - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Крутые новости от Государственной службы занятости: во время карантина стать на учет безработных можно дистанционно. Даже без электронной подписи", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы это сделать, действуют следующие правила:
▪️ загрузите из сайта ГСЗ два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия;
▪️ распечатайте, заполните и подпишите лично заявления;
▪️ отсканируйте их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store);
▪️ сделайте фото или сканкопию документов, необходимых для регистрации;
▪️ заархивируйте все документы в единый файл и отправьте его на email центра занятости. Можно выбрать любой центр занятости, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства;
▪️ ожидайте ответа и держите связь с вашим карьерным советником;
▪️ в течение 10 рабочих дней после карантина подайте оригиналы документов в центр занятости.
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости, ассоциация "IT Ukraine" и ИТ-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал ИТ-специалиста, выбрать и получить специальность.