Уряд прогнозує зростання безробіття в Україні до 9,4% цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні очікують зростання безробіття у цьому році до 9,4% через епідемію коронавірусу. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
“Ми бачимо і прогнозуємо зростання безробіття в цьому році до 9,4%. Виходячи з цих викликів, які є, ми ставимо перед собою три напрямки завдань”, — наголосив Петрашко.
За його словами, головними завданнями є:
— збереження робочих місць,
— підтримка людей, які втратили роботу,
— забезпечення відновлення економіки після епідемії коронавірусу.
“Виходи з цих завань ми і формуємо наші кроки. Ми розширюємо наші програми по безробіттю і спрошуємо доступ до них”, — додав Петрашко.
Нагадаємо, під час карантину стати на облік у центрі зайнятості можна дистанційно, заповнивши заяви вдома та надіславши їх онлайн.