Правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49716 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58424 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 72456 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72100 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100425 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80306 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101922 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105612 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130729 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130258 просмотра

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Актуальное
Правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году

Правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году

Киев  •  УНН

 • 19547 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине ожидают рост безработицы в этом году до 9,4% из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

“Мы видим и прогнозируем рост безработицы в этом году до 9,4%. Исходя из этих вызовов, которые есть, мы ставим перед собой три направления задач”, — подчеркнул Петрашко.

По его словам, главными задачами являются:

— сохранение рабочих мест,
— поддержка людей, потерявших работу,
— обеспечение восстановления экономики после эпидемии коронавируса.

“Выходы из этих Загруз.дорожек мы и формируем наши шаги. Мы расширяем наши программы по безработице и спрошуемо доступ к ним”, — добавил Петрашко.

Напомним, во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Украинские Национальные Новости

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