Шмигаль в Торонто закликав іноземних підприємців інвестувати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час зустрічі з представниками канадського бізнесу в Торонто прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав підприємців інвестувати в Україну і долучатися до відновлення держави, про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Під час зустрічі з представниками канадського бізнесу в Торонто закликав підприємців інвестувати в Україну і долучатися до відновлення нашої держави", — повідомив Шмигаль.
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Також прем'єр-міністр України зазначив, що наразі ведуться перемовини щодо страхування воєнних ризиків з експортно-кредитними агентствами різних країн.
"Очікуємо, що Уряд Канади також запропонує своєму бізнесу ефективні інструменти, які стимулюватимуть інвестиції в Україну. Маємо перспективи реалізації вигідних проєктів в агросекторі, ВПК, ІТ, енергетиці. Зокрема плануємо будівництво нових атомних енергоблоків, і канадські компанії можуть відіграти тут ключову роль", — зазначив голова українського уряду.
Нагадаємо
Україна та Канада підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між країнами.