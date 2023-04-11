Україна та Канада підписали декларацію щодо модернізації угоди про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна та Канада підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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«Ми досягли остаточних домовленостей та підписали спільну декларацію про завершення переговорного процесу щодо модернізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Зокрема, було погоджено 18 глав, 9 з яких були абсолютно новими», - сказав Шмигаль.
За його словами, вони стосуються торгівлі послугами фінансових та телекомунікаційних послуг, інвестицій, торгівлі та гендерної рівності, корінних народів, належної регуляторної політики, розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств.
«Очікуємо, що оновлена, модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для наших підприємств», - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Прем'єр-міністр України прибув до Канади з візитом.