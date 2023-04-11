Украина и Канада подписали декларацию по модернизации соглашения о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина и Канада подписали совместную декларацию о завершении переговорного процесса по модернизации соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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«Мы достигли окончательных договоренностей и подписали совместную декларацию о завершении переговорного процесса по модернизации соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. В частности, было согласовано 18 глав, 9 из которых были абсолютно новыми», - сказал Шмыгаль.
По его словам, они касаются торговли услугами финансовых и телекоммуникационных услуг, инвестиций, торговли и гендерного равенства, коренных народов, надлежащей регуляторной политики, разработки и администрирования мероприятий малых и средних предприятий.
«Ожидаем, что обновленное, модернизированное соглашение будет способствовать увеличению двусторонней торговли и откроет новые экономические возможности для наших предприятий», - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Премьер-министр Украины прибыл в Канаду с визитом.