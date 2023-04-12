Шмыгаль в Торонто призвал иностранных предпринимателей инвестировать в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время встречи с представителями канадского бизнеса в Торонто премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей инвестировать в Украину и участвовать в восстановлении государства, об этом он сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Во время встречи с представителями канадского бизнеса в Торонто призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства", — сообщил Шмыгаль.
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Также премьер-министр Украины отметил, что сейчас ведутся переговоры по страхованию военных рисков с экспортно-кредитными агентствами разных стран.
"Ожидаем, что Правительство Канады также предложит своему бизнесу эффективные инструменты, которые будут стимулировать инвестиции в Украину. Есть перспективы реализации выгодных проектов в агросекторе, ВПК, ИТ, энергетике. В частности планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", — отметил глава украинского правительства.
Напомним
Украина и Канада подписали совместную декларацию о завершении переговорного процесса по модернизации соглашения о свободной торговле между странами.