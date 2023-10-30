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Шмигаль провів нараду щодо конфіскації російських активів

Київ • УНН

 • 48615 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зібрав нараду щодо конфіскації російських активів. Розповів, що українські партнери вже готують відповідне рішення. Про це він повідомив у своєму telegram-каналі, пише УНН.

Шмигаль провів нараду щодо конфіскації російських активів

Цитата

«Маємо підтримку низки партнерів, які готують відповідні рішення про конфіскацію у своїх країнах. Наше завдання — спрямувати всі заморожені російські активи на відновлення України», - написав Шмигаль.

Деталі

Сьогодні прем’єр-міністр провів нараду щодо конфіскації заморожених російських активів з Першою віцепрем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепрем’єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, представниками Мін'юсту, Мінфіну, Офісу Президента.
Там було обговорено, що міністри фінансів країн G7 підтвердили зобов’язання тримати російські активи замороженими, поки рф не компенсує завдані нашій країні збитки. 

За словами Шмигаля, уряд тісно координує цю роботу з державами «Групи семи», аби залучити такий ресурс для відбудови й розвитку України. Також він додав, що принцип «Агресор платить за руйнування» має стати ключовим у майбутній системі безпеки та лягти в основу Міжнародного компенсаційного механізму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна залучить понад 1 млрд доларів від Світового банку для підтримки соціальної сфери – Шмигаль

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