Країни G7 заблокували 280 млрд доларів активів рф

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Спільна заява об’єднала міністрів фінансів G7, керівників центральних банків, до яких приєдналися керівники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Групи Світового банку (WBG), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Ради фінансової стабільності (FSB).

Представники G7, що це тільки початок заморозки фінансових активів росії. Наразі робоча група G7 з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) заблокувала активи рф приблизно на $280 млрд.

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«Ми вітаємо початкові зусилля Робочої групи з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) щодо обліку суверенних активів росії, знерухомлених та утримуваних в юрисдикціях країн-членів REPO, які на даному етапі оцінюються приблизно в 280 мільярдів доларів США, та очікуємо, що Робоча група з питань REPO вдосконалить ці початкові зусилля протягом наступних місяців», - йдеться у заяві.

Також в заяві повідомляється про непохитну рішучість щодо застосування економічних санкцій для подальшого підриву спроможності росії вести агресивну війну. В цьому сенсі, наголошується, що країни G7 заморозили $280 млрд активів рф – їх обіцяють тримати, поки росія не компенсує шкоду, завдану Україні.

Серед іншого підтримуються наступні заходи щодо рф:



зміцнення координації в моніторингу транскордонних транзакцій між росією та іншими країнами;



пильнування граничних цін на російську сиру нафту та нафтопродукти;



подальші заходи, спрямовані на російський фінансовий сектор, у разі необхідності.



У заяві наголошується, що підтримка нагальних потреб України у короткостроковому фінансуванні продовжується – маються на увазі плани фінансуванні до 2024 року включно. Підтверджується подальша підтримка ремонту критичної інфраструктури, відновлення та реконструкція України. Для цього буде задіяна Міжвідомча платформа координації донорів в Україні.

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