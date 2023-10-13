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Країни G7 заблокували 280 млрд доларів активів рф

Країни G7 заблокували 280 млрд доларів активів рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Представники фінансового блоку «Великої сімки» за підсумками зустрічі з МВФ і Світового банку, що відбулася 12 жовтня, виклали спільну заяву, в якій підтвердили блокування $280 млрд активів рф - доки москва не компенсує завдану Україні шкоду. Лист заяви опублікувала Рада Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Спільна заява об’єднала міністрів фінансів G7, керівників центральних банків, до яких приєдналися керівники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Групи Світового банку (WBG), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Ради фінансової стабільності (FSB).

Представники G7, що це тільки початок заморозки фінансових активів росії. Наразі робоча група G7 з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) заблокувала активи рф приблизно на $280 млрд.

Цитата

«Ми вітаємо початкові зусилля Робочої групи з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) щодо обліку суверенних активів росії, знерухомлених та утримуваних в юрисдикціях країн-членів REPO, які на даному етапі оцінюються приблизно в 280 мільярдів доларів США, та очікуємо, що Робоча група з питань REPO вдосконалить ці початкові зусилля протягом наступних місяців», - йдеться у заяві.

Також в заяві повідомляється про непохитну рішучість щодо застосування економічних санкцій для подальшого підриву спроможності росії вести агресивну війну. В цьому сенсі, наголошується, що країни G7 заморозили $280 млрд активів рф – їх обіцяють тримати, поки росія не компенсує шкоду, завдану Україні.

Серед іншого підтримуються наступні заходи щодо рф:

  • зміцнення координації в моніторингу транскордонних транзакцій між росією та іншими країнами;
  • пильнування граничних цін на російську сиру нафту та нафтопродукти;
  • подальші заходи, спрямовані на російський фінансовий сектор, у разі необхідності.

У заяві наголошується, що підтримка нагальних потреб України у короткостроковому фінансуванні продовжується – маються на увазі плани фінансуванні до 2024 року включно. Підтверджується подальша підтримка ремонту критичної інфраструктури, відновлення та реконструкція України. Для цього буде задіяна Міжвідомча платформа координації донорів в Україні.

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