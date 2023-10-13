Країни G7 заблокували 280 млрд доларів активів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Представники фінансового блоку «Великої сімки» за підсумками зустрічі з МВФ і Світового банку, що відбулася 12 жовтня, виклали спільну заяву, в якій підтвердили блокування $280 млрд активів рф - доки москва не компенсує завдану Україні шкоду. Лист заяви опублікувала Рада Європейського Союзу, передає УНН.
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Спільна заява об’єднала міністрів фінансів G7, керівників центральних банків, до яких приєдналися керівники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Групи Світового банку (WBG), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Ради фінансової стабільності (FSB).
Представники G7, що це тільки початок заморозки фінансових активів росії. Наразі робоча група G7 з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) заблокувала активи рф приблизно на $280 млрд.
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«Ми вітаємо початкові зусилля Робочої групи з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) щодо обліку суверенних активів росії, знерухомлених та утримуваних в юрисдикціях країн-членів REPO, які на даному етапі оцінюються приблизно в 280 мільярдів доларів США, та очікуємо, що Робоча група з питань REPO вдосконалить ці початкові зусилля протягом наступних місяців», - йдеться у заяві.
Також в заяві повідомляється про непохитну рішучість щодо застосування економічних санкцій для подальшого підриву спроможності росії вести агресивну війну. В цьому сенсі, наголошується, що країни G7 заморозили $280 млрд активів рф – їх обіцяють тримати, поки росія не компенсує шкоду, завдану Україні.
Серед іншого підтримуються наступні заходи щодо рф:
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- зміцнення координації в моніторингу транскордонних транзакцій між росією та іншими країнами;
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- пильнування граничних цін на російську сиру нафту та нафтопродукти;
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- подальші заходи, спрямовані на російський фінансовий сектор, у разі необхідності.
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У заяві наголошується, що підтримка нагальних потреб України у короткостроковому фінансуванні продовжується – маються на увазі плани фінансуванні до 2024 року включно. Підтверджується подальша підтримка ремонту критичної інфраструктури, відновлення та реконструкція України. Для цього буде задіяна Міжвідомча платформа координації донорів в Україні.
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