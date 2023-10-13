Страны G7 заблокировали 280 млрд долларов активов рф

ukru
Эксклюзив
06:36 • 34706 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 64490 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 120924 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 154953 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125855 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120973 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 154779 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116401 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122872 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130594 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 47910 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 29270 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 104228 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 28053 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 85384 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 120937 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 154969 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114547 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121632 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 154785 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 7938 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143683 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151287 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155724 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153816 просмотра
Актуальное
Страны G7 заблокировали 280 млрд долларов активов рф

Страны G7 заблокировали 280 млрд долларов активов рф

Киев • УНН

 • 357304 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Представители финансового блока «Большой семерки» по итогам встречи с МВФ и Всемирного банка, состоявшейся 12 октября, выложили совместное заявление, в котором подтвердили блокирование $280 млрд активов рф - пока москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Письмо заявления опубликовал Совет Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Совместное заявление объединило министров финансов G7, руководителей центральных банков, к которым присоединились руководители Международного валютного фонда (МВФ), Группы Всемирного банка (WBG), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совета финансовой стабильности (FSB).

Представители G7, что это только начало заморозки финансовых активов россии. Сейчас рабочая группа G7 по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) заблокировала активы рф примерно на $280 млрд.

Цитата

«Мы приветствуем начальные усилия Рабочей группы по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) по учету суверенных активов россии, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран-членов REPO, которые на данном этапе оцениваются примерно в 280 миллиардов долларов США, и ожидаем, что Рабочая группа по вопросам REPO усовершенствует эти начальные усилия в течение следующих месяцев», - говорится в заявлении.

Также в заявлении сообщается о непоколебимой решимости по применению экономических санкций для дальнейшего подрыва способности России вести агрессивную войну. В этом смысле, отмечается, что страны G7 заморозили $280 млрд активов рф – их обещают держать, пока россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

Среди прочего поддерживаются следующие меры в отношении рф:

  • укрепление координации в мониторинге трансграничных транзакций между россией и другими странами;
  • наблюдение за предельными ценами на российскую сырую нефть и нефтепродукты;
  • дальнейшие меры, направленные на российский финансовый сектор, в случае необходимости.

В заявлении отмечается, что поддержка насущных потребностей Украины в краткосрочном финансировании продолжается – имеются в виду планы финансирования до 2024 года включительно. Подтверждается дальнейшая поддержка ремонта критической инфраструктуры, восстановление и реконструкция Украины. Для этого будет задействована Межведомственная платформа координации доноров в Украине.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: С начала года удалось привлечь на поддержку Украины почти 30 млрд долл. - Шмыгаль

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы