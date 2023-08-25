Від початку року вдалося залучити на підтримку України майже 30 млрд дол. - Шмигаль

Цитата

«Завдяки постійній роботі з партнерами від початку року вдалося залучити на підтримку України вже майже 30 мільярдів доларів», - сказав Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що за сім місяців цього року було повністю профінансовано всі державні видатки у розмірі 1 трильйон 600 млрд грн.

«Це надзвичайна сума з якої більш ніж половина була спрямована на потреби безпеки та оборони», - додав Шмигаль.

Доповнення

За січень-липень 2023 року український уряд витратив понад 1,64 трлн грн. Найбільше коштів було спрямовано на оплату праці військовослужбовців, придбання військової техніки та соціальне забезпечення.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що видатки сектору оборони та безпеки на наступний рік не будуть нижчими, ніж цього року.