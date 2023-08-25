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С начала года удалось привлечь на поддержку Украины почти 30 млрд долл. - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала года благодаря постоянной работе с партнерами удалось привлечь в поддержку Украины уже почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Благодаря постоянной работе с партнерами с начала года удалось привлечь на поддержку Украины уже почти 30 миллиардов долларов», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что за семь месяцев этого года были полностью профинансированы все государственные расходы в размере 1 триллион 600 млрд грн.

«Это чрезвычайная сумма из которой более половины была направлена на нужды безопасности и обороны», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

За январь-июль 2023 года украинское правительство потратило более 1,64 трлн грн. Больше всего средств было направлено на оплату труда военнослужащих, приобретение военной техники и социальное обеспечение.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что расходы сектора обороны и безопасности на следующий год не будут ниже, чем в этом году.

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