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Україна залучить понад 1 млрд доларів від Світового банку для підтримки соціальної сфери – Шмигаль

Київ • УНН

 • 107344 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, 27 жовтня, розповів, що планується залучити 1,2 млрд доларів від Світового банку на підтримку соціальної сфери, повідомляє УНН.

Україна залучить понад 1 млрд доларів від Світового банку для підтримки соціальної сфери – Шмигаль

Цитата 

«Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дозволить залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери. Це кошти під гарантії Уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми»,- сказав Денис Шмигаль.

Деталі

Уряд України продовжує працювати над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню, формуючи нову соціальну політику за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності, наголосив Шмигаль.

Таким чином вже впроваджується Єдина інформаційна система соціальної сфери. 

Крім того, буде визначено порядок обміну інформацією з іншими інформаційними системами. Все це дасть змогу Уряду впроваджувати нові соціальні послуги онлайн, покращувати наявну систему соціального забезпечення.

Нагадаємо

6 листопада стало відомо, що Мінсоцполітики та Мінцифри працюють над проєктом положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. 

Пізніше було прийнято рішення розширювати пілотний проєкт із впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих областях. Таким чином система дозволить отримувати через портал “Дія” послуги соціальної сфери без черг, довідок та корупції, зокрема звернення за призначенням пенсій, за призначенням житлових субсидій та забезпечить прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері.

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