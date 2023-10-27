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Украина привлечет более 1 млрд долларов от Всемирного банка для поддержки социальной сферы - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 107344 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, 27 октября, рассказал, что планируется привлечь 1,2 млрд долларов от Всемирного банка на поддержку социальной сферы, сообщает УНН.

Украина привлечет более 1 млрд долларов от Всемирного банка для поддержки социальной сферы - Шмыгаль

Цитата 

«Сегодня принимаем решение, которое позволит привлечь 1,2 млрд долларов от группы Всемирного банка (МБРР) на поддержку социальной сферы. Это средства под гарантии Правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы», - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

Правительство Украины продолжает работать над повышением эффективности социальной помощи населению, формируя новую социальную политику по принципам цифровизации, адресности, универсальности, справедливости и безбарьерности, подчеркнул Шмыгаль.

Таким образом уже внедряется Единая информационная система социальной сферы. 

Кроме того, будет определен порядок обмена информацией с другими информационными системами. Все это позволит Правительству внедрять новые социальные услуги онлайн, улучшать существующую систему социального обеспечения.

Напомним

6 ноября стало известно, что Минсоцполитики и Минцифры работают над проектом положения о Единой информационной системе социальной сферы. 

Позже было принято решение расширять пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях. Таким образом система позволит получать через портал “Действие” услуги социальной сферы без очередей, справок и коррупции, в частности обращения за назначением пенсий, за назначением жилищных субсидий и обеспечит прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере.

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