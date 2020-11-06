В Україні планують створити єдиний соціальний реєстр

"Мінсоцполітики та Мінцифри працюють над проектом положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Одним із головних завдань стане створення Єдиного соціального реєстру на базі Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України та його формування таким чином, щоб забезпечити максимальну інтеграцію з іншими державними реєстрами та базами даних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий підхід забезпечить поступову відмову від паперових довідок та документів, які необхідні для визначення права особи на державні допомоги та пільги відповідно до законодавства.

Спрощень набудуть технології централізованого та прямого перерахування пенсій та інших соціальних виплат.

В електронній формі стануть можливі звернення за державною соціальною допомогою:

▪️ допомогою на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

▪️ допомогою на дітей одиноким матерям;

▪️ допомогою при усиновленні дитини;

▪️ допомогою на дітей хворих на тяжкі захворювання;

▪️ на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, або паліативної допомоги;

▪️ державною соціальною допомогою особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

В електронному вигляді можна буде перевірити та отримати інформацію про:

▪️ соціальний статус громадянина, за даними ЄСР;

▪️ загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

▪️ пенсійне посвідчення та пенсійну справу, за даними РЗО;

▪️ інвалідність особи (групу, підгрупу, причину інвалідності та строк, на який її призначено).

А також, за необхідності, сформувати довідку онлайн про заробітну плату, сплачені страхові внески, розмір пенсії.

"Вже до 1 грудня 2020 року Мінсоцполітики разом з Мінцифрою подасть на розгляд Кабінету Міністрів України проект Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери", - резюмували у Мінсоцполітики.

Як повідомлялося раніше в УНН, Укрпошта, Мінінфраструктури та Мінцифри уклали меморандум про співпрацю.