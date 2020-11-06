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В Украине планируют создать единый социальный реестр

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Минсоцполитики и Минцифры работают над проектом положения о Единой информационной системе социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, информирует УНН.

"Минсоцполитики и Минцифры работают над проектом положения о Единой информационной системе социальной сферы. Одной из главных задач станет создание Единого социального реестра на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины и его формирование таким образом, чтобы обеспечить максимальную интеграцию с другими государственными реестрами и базами данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права человека на государственные пособия и льготы в соответствии с законодательством.

Упрощений приобретут технологии централизованного и прямого перечисления пенсий и других социальных выплат.

В электронной форме станут возможны обращения за государственной социальной помощью:

▪️ помощью на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
▪️ помощью на детей одиноким матерям;
▪️ помощью при усыновлении ребенка;
▪️ помощью на детей больных тяжелыми заболеваниями;
▪️ на ребенка, получившего тяжелую травму, который требует трансплантации органа или паллиативной помощи;
▪️ государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

В электронном виде можно будет проверить и получить информацию о:

▪️ социальном статусе гражданина, по данным ЕСР;
▪️ общеобязательном государственном социальном страховании;
▪️ пенсионном удостоверении и пенсионном деле, по данным РЗЛ;
▪️ инвалидности лица (группу, подгруппу, причину инвалидности и срок, на который она назначена).

А также, при необходимости, сформировать справку онлайн о заработной плате, уплаченые страховые взносы, размер пенсии.

"Уже до 1 декабря 2020 года Минсоцполитики вместе с Минцифрой подаст на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект Положения о Единой информационной системе социальной сферы", - резюмировали в Минсоцполитики.

Как сообщалось ранее в УНН, Укрпочта, Мининфраструктуры и Минцифры заключили меморандум о сотрудничестве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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