Оформлення пенсій та житлових субсидій через “Дію”: Кабмін підтримав постанову

Повідомляється, що Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою розширюють пілотний проєкт із впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих областях.

Цитата

“Також запроваджують понад десять нових соціальних послуг у пілотних областях, які зараз визначаються. На порталі Дія можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами. Уряд схвалив відповідну постанову”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Також люди зможуть на порталі Дія отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Можна буде подавати усі необхідні заяви та декларації в електронному вигляді, без зайвих черг та витраченого часу.

“Послуги будуть доступні завдяки продовженню експериментального проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це система, яку створюють Мінсоцполітики та Мінцифра. Вона забезпечує прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері”, — йдеться в повідомленні.

До кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях. Таке рішення було ухвалене за результатами успішного завершення першого пілотного проєкту з впровадження ЄІССС, в якому брали участь працівники чотирьох територіальних управлінь соціального захисту населення та п’яти територіальних громад Київської та Житомирської областей.

У межах ЄІССС вже цього року планується створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Це допоможе заощадити державі мільярди гривень та збільшити соцвиплати для українців.

Зауважується, що реалізація акта забезпечуватиметься за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах Меморандуму про співпрацю між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною благодійною організацією “Фонд Східна Європа” в межах реалізації спільної програми “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP).

Доповнення

Систему пенсійних накопичень та цілодобовий доступ для її відстеження планують запровадити в Україні з 2023 року.