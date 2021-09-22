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Оформление пенсий и жилищных субсидий через "Дію": Кабмин поддержал постановление

Оформление пенсий и жилищных субсидий через "Дію": Кабмин поддержал постановление

Киев  •  УНН

 • 23436 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал постановление, которое позволит получать через портал "Дія" услуги социальной сферы, в частности обращения за назначением пенсий, по назначению жилищных субсидий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что Минсоцполитики совместно с Минцифрою расширяют пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях.

Цитата

"Также вводят более десяти новых социальных услуг в пилотных областях, которые сейчас определяются. На портале Дія можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, получение пенсий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, а также обращение в электронной форме по социальным услугами. Правительство одобрило соответствующее постановление", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в рамках пилотного проекта украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также люди смогут на портале Дія получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Можно будет подавать все необходимые заявления и декларации в электронном виде, без лишних очередей и потраченного времени.

"Услуги будут доступны благодаря продолжению экспериментального проекта Единой информационной системы социальной сферы. Это система, которую создают Минсоцполитики и Минцифра. Она обеспечивает прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере", - говорится в сообщении.

К концу 2021 года пилотный проект заработает для граждан не менее чем в двух областях. Такое решение было принято по результатам успешного завершения первого пилотного проекта по внедрению ЕИССС, в котором принимали участие работники четырех территориальных управлений социальной защиты населения и пяти территориальных общин Киевской и Житомирской областей.

В рамках ЕИССС уже в этом году планируется создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Это поможет сэкономить государству миллиарды гривен и увеличить соцвыплаты для украинцев.

Отмечается, что реализация акта будет обеспечиваться за счет средств международной технической помощи в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Международной благотворительной организацией "Фонд Восточная Европа" в рамках реализации совместной программы "Электронное правительство для подотчетности власти и участия общества" (EGAP).

Дополнение

Систему пенсионных накоплений и круглосуточный доступ для ее отслеживания планируют ввести в Украине с 2023 года.

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