Накопичувальна пенсійна система: українцям обіцяють доступ до перегляду своїх пенсій 24/7
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Систему пенсійних накопичень та цілодобовий доступ для її відстеження планують запровадити в Україні з 2023 року. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, інформує УНН.
Цитата:
"Запровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення планується з 2023 року", - вказали у відомстві.
Деталі
Для того, щоб це стало можливим, вказали у Мінсоцполітики, необхідно заздалегідь побудувати технологічну інфраструктуру, яка:
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- буде зручною, доступною і прозорою для людини;
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- забезпечить право вибору та заміни установи, в якій людина хоче накопичувати кошти на старість;
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- надасть можливості контролю власних пенсійних накопичень в режимі 24/7;
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- надійно зберігатиме інформацію про пенсійні накопичення;
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- забезпечить захищений обмін інформацією між усіма установами, які формують пенсійні накопичення;
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- надасть державі можливість контролювати рух коштів та інформації на всіх основних етапах.
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"Тому, поки народні депутати та експерти погоджують останні деталі законопроектів, які регулюватимуть впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, уряд будує необхідну технологічну інфраструктуру", - додали у відомстві.
Додамо
Інфраструктуру, як вказано, створюють у межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Мінсоцполітики разом із Міністерством цифрової трансформації завершили пілотний проект, завдяки якому створили всі основні складові ЄІССС, зокрема Єдиний соціальний реєстр (ЄСР).
Саме цей реєстр зосередить усю "пенсійну історію" людини: інформацію та документи про формування її пенсії в солідарній та обов’язковій накопичувальній пенсійних системах; інформація про всі види соціальної підтримки, які надають людині, або на які вона має право — субсидії, допомоги, пільги тощо.
Також люди зможуть за допомогою спеціального порталу або платформи "Дія" обрати собі пенсійний фонд для накопичень і змінити його. Через особистий кабінет в ЄСР будь-якого моменту можна буде побачити стан, обсяг своїх пенсійних накопичень, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, здійснені виплати тощо.
Рух коштів та інформації щодо обов’язкових пенсійних накопичень людей на кожному основному етапі контролюватимуть на базі ЄСР різні органи державної влади та установи. Також здійснюватимуть автоматичне порівняння даних із ЄСР та відповідних даних органу або установи.
Нагадаємо
Міністерство соціальної політики заявило, що під час запуску обов’язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування у розмірі 4%.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що початок пенсійної реформи відбуватиметься за рахунок держави.