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Накопичувальна пенсія в Україні: які розміри внесків для працівників та роботодавців

Київ • УНН

 • 24864 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство соціальної політики заявило, що при запуску обов’язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування в розмірі 4%, передає УНН.

Цитата

“Навіть при невеликих внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, та дохідності +0,25% на місяць вище інфляції (приблизно 3% вище інфляції на рік) це можливо”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, наразі в Україні менше 13 млн осіб сплачують внески до Пенсійного фонду для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів. Солідарна пенсійна система може нормально працювати у випадку, якщо внески сплачують принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії. Згідно з розрахунками аналітиків Інституту демографії ім. Птухи у 2050 році в країні буде 9,7 мільйона осіб, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, і 11,7 мільйона пенсіонерів. На данний момент, за підрахунками, коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше 29%. Саме стільки середня пенсія становить по відношенню до середньої зарплати. За прогнозами, через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18-20%, зазначили в Мінсоцполітики.

Додамо

Також у Інформаційному матеріалі зазначено, що близько 7 000 гривень — це приклад того, яку пенсію може отримувати людина з повним страховим стажем з двох джерел: солідарної та накопичувальної систем. Він показує, як саме це працює, за яких умов можна забезпечити пенсію з двох джерел на рівні не нижче 40% від заробітної плати, що відповідатиме стандартам, які Україна зобов’язалась виконувати згідно конвенції МОП.

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