Початок пенсійної реформи відбуватиметься "за рахунок держави" - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Початок пенсійної реформи відбуватиметься за рахунок держави. Про це під час пресконференції заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
Цитата:
"Очевидно, що початок запровадження буде відбуватися за рахунок держави. Очевидно, для того, щоб люди звикли і зрозуміли, і змогли відчути довіру до цього рівня пенсійної системи", - сказав Прем'єр.
Деталі
Шмигаль наголосив, що для забезпечення достойної пенсії необхідно почати роботу із запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи - накопичувального рівня.
Прем’єр додав, що наразі уряд разом з профільним комітетом Верховної Ради, Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики обговорює питання щодо запровадження другого рівня пенсійної системи.
Доповнення
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках.
Однак, єдиного бачення, як впроваджувати другий рівень пенсійної системи, наразі немає. Запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як до іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.