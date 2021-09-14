Начало пенсионной реформы будет происходить "за счет государства" - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства. Об этом во время пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Очевидно, что начало введения будет происходить за счет государства. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - сказал Премьер.
Детали
Шмыгаль отметил, что для обеспечения достойной пенсии необходимо начать работу по введению в Украине второго уровня пенсионной системы - накопительного уровня.
Премьер добавил, что сейчас правительство вместе с профильным комитетом Верховной Рады, Министерством финансов и Министерством социальной политики обсуждает вопрос о введении второго уровня пенсионной системы.
Дополнение
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах.
Однако, единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы, пока нет. Запланирована модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. В качестве другого источника в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.