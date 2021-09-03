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Марченко: в уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках

Марченко: в уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках

Київ • УНН

 • 23845 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. В уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час Українського фінансового форуму, повідомляє УНН.

Цитата:

"Ми на порозі пенсійної реформи... Ми залучилися до цього процесу і ми шукаємо способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках", - сказав Марченко.

Деталі

Для запуску пенсійної реформи - накопичувального обов'язкового рівня, - з його слів, потрібно буде шукати фіскальний простір. "І саме Державний бюджет буде ключовим механізмом перерозподілу. Зараз йде активна дискусія, у якому форматі буде запуск пенсійної реформи", - додав міністр фінансів.

На його думку, професійне середовище, ринок та суспільство готові до цієї реформи.

Марченко зазначив, що другий - накопичувальний - рівень пенсійної системи буде запроваджуватися "не за рахунок додаткового збільшення податкового навантаження, а за рахунок перерозподілу" бюджетних коштів. Тобто, з його слів, "доплатить" Держбюджет.

"За рахунок перерозподілу передбачається: частина - відсоток ЄСВ, частина - це, скоріш за все буде, нова бюджетна програма як вклад держави у накопичувальну систему. Навантаження не передбачається ні на громадян, ні на платників податків", - зазначив міністр.

"Перерозподіл бюджетних коштів, це буде, якщо це пріоритет, і держава вважає, що це пріоритет, ціна питання на 2023 рік, якщо є один і один відсоток, ну, приблизно 53-56 млрд грн", - розповів він.

Також Марченко не виключив, що "пізніше", у майбутньому, у людей з'явиться можливість відмовитися від послуг державного пенсійного фонду.

Доповнення

Нині єдиного бачення, як впроваджувати другий рівень пенсійної системи, немає. Зараз запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як до іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

Експерти вказують: питання не лише у тому, як збиратимуть заощадження, але й куди їх можна буде інвестувати – так, щоб їх принаймні не "з’їла" інфляція. Оскільки фондовий ринок в Україні майже не розвинений, вибір тут невеликий: вкладати кошти можна буде в ОВДП та деякі корпоративні облігації, кажуть фахівці.

При цьому, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавних пенсійних фондах (НПФ). Така ситуація з пенсіями пов'язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає.

За наведеною міністром статистикою на початок вересня, "на 10,9 млн пенсіонерів - платників, які сплачують ЄСВ, - 9,7 мільйона", і такий тренд утримуватиметься.

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