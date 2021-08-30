Нова пенсійна система: чому півмільйона українців можуть залишитися без пенсій

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У пенсійній системі України зміни. Громадяни, які були працевлаштовані неофіційно і недобрали необхідний стаж роботи, не зможуть претендувати на пенсію, якщо в терміновому порядку не змінити деякі норми законодавства. Також з 2023 роки влада планує ввести накопичувальні пенсії, така система дасть можливість конвертувати трудовий стаж в реальні гроші. УНН розбирався, що зміниться в пенсійних виплатах для різних категорій громадян.

Вихід з "тіні"

За даними міністерства економіки, не менше 10 млн українців працюють неофіційно та отримують тіньові доходи. Ті, громадяни, які працюють тривалий час неофіційно, і в майбутньому не доберуть необхідний стаж не зможуть претендувати на пенсію. За оцінками уряду в найближчі роки в таку ситуацію потраплять мінімум півмільйона українців. Щоб це виправити потрібно внести зміни до норм законодавства. Зараз міністерство соцполітики розробило законопроект, який внесе до законодавства зміни, які дозволять неофіційно працевлаштованим громадянам отримати право на нарахування страхового стажу.

"У нас величезна сфера послуг працює в тіні - це дійсно мільйони людей, які не платять податки, але частина з них можуть накопичувати гроші на депозитах або в приватних пенсійних фондах. А що стосується того, щоб вивести їх з тіні, потрібно створювати умови, щоб бізнесу це було б вигідно. Але сьогодні це настільки невигідно, що половина економіки країни продовжує сидіти в тіні. І з огляду на те, що відбувається в економіці країни, ситуація буде тільки погіршуватися", - говорить Віктор Суслов, колишній міністр економіки.

Міністр соціальної політики Марина Лазебная розповідає, що за їхніми підрахунками у півмільйона людей не буде необхідних 15 років стажу роботи, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. Тому зараз міністерство розробило законопроект і вже відправило його на експертизу в Міжнародну організацію праці.

Ще одна проблема, з якою можуть зіткнутися майбутні пенсіонери - це недобір стажу за неповну зайнятість. Така форма зайнятості в Україні достатня популярна, оскільки дозволяє офіційно платити співробітникові меншу зарплату і відповідно менші податки. Однак її поширення може призвести до масового недобору стажу в подальшому.

Міністерство соціальної політики показало залежність пенсій майбутніх пенсіонерів від кількості років страхового стажу. Максимально можливі виплати повинні отримувати громадяни з повним стажем, пенсію на рівні прожиткового мінімуму - пенсіонери зі стажем від 5 років.

Андрій Рева, колишній міністр соціальної політики критикує таку ініціативу. За його словами, чинна норма про пенсійний стаж існує в законодавстві з 2011 року. Тоді було передбачено, що право на пенсію мають люди, у яких не менше 15 років страхового стажу, тобто повний стаж 35 років для чоловіків, і 30 років для жінок. Якщо немає 15 років страхового стажу, то людина не має права на пенсію. 5 років страхового стажу діяла до 2011 року, після чого цю цифру збільшили втричі.

"Приблизно 100 тисяч людей в Україні не отримають пенсію навіть досягнувши пенсійного віку, у них немає цього необхідного стажу. Але це не означає, що вони залишаються ні з чим. Їм дають державну соціальну допомогу, їм платить не пенсійний фонд, а Управління праці та соціального захисту за рахунок держкоштів - це прожитковий мінімум. Наскільки я розумію в міністерстві порахували, що незабаром таких осіб буде півмільйона. Міністр повинна була поставити задачу перед Кабміном почати боротьбу з тіньовою економікою, а вона просто зробила висновок, що вони як не платили, так і не будуть платити внески, - каже колишній міністр соцполітики. - Тобто, що вона говорить, а давайте з 15 років зменшимо до п'яти, повернемо норму, яка була до 2011 року. Тим самим вона заохочує тіньову економіку. Вона не робить послугу звичайним людям, вона робить послугу тим, хто в тіні наживається на людях, яких вони не оформляють на роботу, адже ЄСВ платить роботодавець. І якщо ти бачиш, що кількість людей, яким буде не вистачати стажу буде рости, ти бити в усі дзвони, а не зменшувати стаж для пенсії".

Пенсійний накопичувальний експеримент

Попри проблеми з тіньовою економікою та сплатою ЄСВ, в уряді повернулися до впровадження накопичувальної системи, яка повинна стати другим рівнем пенсійної системи.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в Недержавних пенсійних фондах (НПФ). Така ситуація з пенсіями пов'язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає. Тому в міністерстві вважають, що в таких умовах потрібно або самостійно відкладати гроші в НПФ, або впроваджувати цю систему на державному рівні.

Забезпечити пенсіями в майбутньому нинішнє активне населення можна тільки через впровадження накопичувальних пенсійних фондів. Але це не стосується тих, хто вийде на пенсію через п'ять років. Зараз запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

"Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заявляючи - якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть", - сказав міністр фінансів.

Згідно з планом, після повернення з канікул, Верховна Рада займеться розглядом накопичувальної пенсійної реформи та до кінця 2021 року може ухвалити перші законопроекти. На першому етапі накопичувальні пенсії будуть тільки для бюджетників, а з 2023 року накопичувальну систему планують поширити на всіх громадян.

Однак опитані експерти впевнені, що голосів за таку систему не знайдеться, адже про запровадження накопичувальної системи звучало багато разів і закінчувалося нічим. Чекає "провал" і поточну ініціативу.

"Я добре знаю цю тему, з 2002 року я очолював Державну комісію з регулювання ринку фінпослуг і ми тоді створили систему недержавних пенсійних фондів з 2003 року і було зареєстровано кілька десятків недержавних пенсійних фондів і зараз їх працює близько 80-ти. Тому накопичувальна пенсійна система створена і працює, так само як є пенсійні депозити, які не обкладаються податками в банках, є компанії зі страхування життя - тому вона створена, питання, що вона добровільна - це так званий третій рівень пенсійної системи. Законодавством передбачений другий рівень - тобто обов'язкова пенсійна система, її поки немає, але чи можна її зараз створити велике питання", - розповідає Суслов.

Колишній міністр економіки задається питанням, куди держава буде інвестувати пенсійні накопичення? Обговорюються варіанти - банківські вклади, купівля ОВДП, фондовий ринок, якого практично немає в Україні. Наприклад, торік Державний пенсійний фонд Норвегії заробив своїм вкладникам 123 млрд доларів, завдяки вдалим інвестиціям. Наскільки Україна зможе бути хорошим інвестором, чи вдасться їй врахувати всі ризики на ринку і примножити гроші вкладникам залишається питанням. Друга проблема, за словами Суслова - щорічний гострий дефіцит пенсійного фонду.

"У нас величезний близько 170 млрд в рік дефіцит пенсійного фонду і забирати з нього нічого, щоб створити накопичувальну систему, а вводити додаткові податки для роботодавця і збори з працюючих, це хоч і планується урядом, але це не популярно, адже рівнозначно зменшенню доходів громадян. Тому я думаю з накопичувальною системою поки нічого не вийде навіть якщо візьмуть всю необхідну нормативну базу", - говорить Суслов.

Підтверджують цю інформацію дані міністерстві, де вказують, що зараз менше 13 млн осіб платять внески до Пенсійного фонду України для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.

"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески платять принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії", - йдеться в документі уряду.

У той же час за прогнозами ООН, через 30 років 40% населення України становитимуть пенсіонери. Олександр Бондаренко, директор і співзасновник Бюро інвестиційних програм каже, що зараз в структурі пенсійного доходу людини більше 50% повинні займати доходи від добровільного 3-й рівень і обов'язкового 2-й рівень пенсійного накопичення. В такому випадку українці зможуть накопичувати та отримувати гідний пенсійний дохід. Поки ж в структурі пенсійного доходу українців близько 90% займає солідарне пенсійне забезпечення від сплати ЄСВ 1-й рівень. Тобто фактично працює тільки перший рівень пенсійної системи.

Експерти вважають, що влада не повинна поспішати з впровадженням другого рівня, оскільки не проведена робота з вирішенням тих прогалин, які вже давно є в системі.

"По-перше, з 17 млн працездатного населення ЄСВ платить близько 11 млн, причому більшість з них - з мінімальних зарплат. Потрібно виводити з тіні бізнес, пропонуючи їм нормальні умови. Друге, потрібні такі інструменти для інвестування, які б перекривали інфляцію і ризики знецінення гривні. Чи враховують скільки буде коштувати гривня через 20-30 років? І третє, у нас немає регуляцій і фінансової інфраструктури для роботи цього 2-го рівня пенсійної системи. І перш ніж її створювати, треба вирішувати економічну задачу. Адже якщо зобов'язати роботодавців виплачувати ще 3-5% за працівників, то бізнес ще більше піде в тінь", - резюмує економіст Олександр Савченко.