Новая пенсионная система: почему полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий

КИЕВ. 30 августа. УНН. В пенсионной системе Украины изменения. Граждане, которые были трудоустроены неофициально и недобрали необходимый стаж работы, не смогут претендовать на пенсию, если в срочном порядке не изменить некоторые нормы законодательства. Также с 2023 года власть планирует ввести накопительные пенсии, такая система даст возможность конвертировать трудовой стаж в реальные деньги. УНН разбирался, что изменится в пенсионных выплатах для разных категорий граждан.

Выход из "тени"

По данным министерства экономики, не менее 10 млн украинцев работают неофициально и получают теневые доходы. Те, граждане, которые работают длительное время неофициально, и в будущем не доберут необходимый стаж не смогут претендовать на пенсию. По оценкам правительства в ближайшие годы в такую ситуацию попадут минимум полмиллиона украинцев. Чтобы это исправить нужно внести изменения в нормы законодательства. Сейчас министерство соцполитики разработало законопроект, который внесет в законодательство изменения, которые позволят неофициально трудоустроенным гражданам получить право на начисление страхового стажа.

“У нас огромная сфера услуг работает в тени – это действительно миллионы людей, которые не платят налоги, но часть из них могут накапливать деньги на депозитах или в частных пенсионных фондах. А что касается того, чтобы вывести их из тени, нужно создавать условия, чтобы бизнесу это было бы выгодно. Но сегодня это настолько невыгодно, что половина экономики страны продолжает сидеть в тени. И учитывая происходящее в экономике страны, ситуация будет только ухудшаться”, – говорит Виктор Суслов, бывший министр экономики.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказывает, что по их подсчетам у полумиллиона людей не будет необходимых 15 лет стажа работы, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. Поэтому сейчас министерство разработало законопроект и уже отправило его на экспертизу в Международную организацию труда.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться будущие пенсионеры – это недобор стажа за неполную занятость. Такая форма занятости в Украине достаточна популярна, поскольку позволяет официально платить сотруднику меньшую зарплату и соответственно меньшие налоги. Однако ее распространение может привести к массовому недобору стажа в дальнейшем.

Министерство социальной политики показало зависимость пенсий будущих пенсионеров от количества лет страхового стажа. Максимально возможные выплаты должны получать граждане с полным стажем, пенсию на уровне прожиточного минимума – пенсионеры со стажем от 5 лет.

Андрей Рева, бывший министр социальной политики критикует такую инициативу. По его словам, действующая норма о пенсионном стаже существует в законодательстве с 2011 года. Тогда было предусмотрено, что право на пенсию имеют люди, у которых не менее 15 лет страхового стажа, то есть полный стаж 35 лет для мужчин, и 30 лет для женщин. Если нет 15 лет страхового стажа, то человек не имеет права на пенсию. 5 лет страхового стажа действовала до 2011 года, после чего эту цифру увеличили втрое.

“Примерно 100 тысяч человек в Украине не получат пенсию даже достигнув пенсионного возраста, у них нет этого необходимого стажа. Но это не значит, что они остаются ни с чем. Им дают государственную социальную помощь, им платит не пенсионный фонд, а Управление труда и социальной защиты за счет госсредств – это прожиточный минимум. Насколько я понимаю в министерстве посчитали, что вскоре таких лиц будет полмиллиона. Министр должна была поставить задачу перед Кабмином начать борьбу с теневой экономикой, а она просто сделала вывод, что они как не платили так и не будут платить взносы, – говорит бывший министр соцполитики. – То есть, что она говорит, а давайте с 15 лет уменьшим до пяти, вернем норму, которая была до 2011 года. Тем самым она поощряет теневую экономику. Она не делает услугу обычным людям, она делает услугу тем, кто в тени наживается на людях, которых они не оформляют на работу, ведь ЕСВ платит работодатель. И если ты видишь, что количество людей, которым будет не хватать стажа будет расти, ты бить во все колокола, а не уменьшать стаж для пенсии”.

Пенсионный накопительный эксперимент

Несмотря на проблемы с теневой экономикой и уплатой ЕСВ, в правительстве вернулись к внедрению накопительной системы, которая должна стать вторым уровнем пенсионной системы.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет. Поэтому в министерстве считают, что в таких условиях нужно либо самостоятельно откладывать деньги в НПФ, или внедрять эту систему на государственном уровне.

Обеспечить пенсиями в будущем нынешнее активное население можно только через внедрение накопительных пенсионных фондов. Но это не касается тех, кто выйдет на пенсию через пять лет. Сейчас запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. В качестве другого источника в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

"Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, завлечь – если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит", – сказал министр финансов.

Согласно плану, после возвращения с каникул, Верховная Рада займется рассмотрением накопительной пенсионной реформы и к концу 2021 года может принять первые законопроекты. На первом этапе накопительные пенсии будут только для бюджетников, а с 2023 года накопительную систему планируют распространить на всех граждан.

Однако опрошенные эксперты уверены, что голосов за такую систему не найдется, так как о внедрении накопительной системы звучало много раз и заканчивалось ничем. Ждет “провал” и текущую инициативу.

“Я хорошо знаю эту тему, с 2002 года я возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынка финуслуг и мы тогда создали систему негосударственных пенсионных фондов с 2003 года и было зарегистрировано несколько десятков негосударственных пенсионных фондов и сейчас их работает около 80-ти. Поэтому накопительная пенсионная система создана и работает, точно также как есть пенсионные депозиты, которые не облагаются налогами в банках, есть компании по страхованию жизни – поэтому она создана, вопрос, что она добровольна – это так называемый третий уровень пенсионной системы. Законодательством предусмотрен второй уровень – то есть обязательная пенсионная система, ее пока нет, но можно ли ее сейчас создать большой вопрос”, – рассказывает Суслов.

Бывший министр экономики задается вопросом, куда государство будет инвестировать пенсионные накопления? Обсуждаются варианты – банковские вклады, покупка ОВГЗ, фондовый рынок, которого практически нет в Украине. К примеру, в прошлом году Государственный пенсионный фонд Норвегии заработал своим вкладчикам 123 млрд долларов, благодаря удачным инвестициям. Насколько Украина сможет быть хорошим инвестором, удастся ли ей учесть все риски на рынке и приумножить деньги вкладчикам остается вопросом. Вторая проблема, по словам Суслова – ежегодный острый дефицит пенсионного фонда.

“У нас огромный порядка 170 млрд в год дефицит пенсионного фонда и забирать из него ничего, чтобы создать накопительную систему, а вводить дополнительные налоги для работодателя и сборы с работающих, это хоть и планируется правительством, но это не популярно, так как равнозначно уменьшению доходов граждан. Поэтому я думаю с накопительной системой пока ничего не получится даже если примут всю необходимую нормативную базу”, - говорит Суслов.

Подтверждают эту информацию данные министерстве, где указывают, что сейчас менее 13 млн человек платят взносы в Пенсионный фонд Украины для обеспечения 11,1 млн пенсионеров.

"Солидарная пенсионная система может нормально работать, если взносы платят по крайней мере вдвое больше людей, чем получают пенсии", – говорится в документе правительства.

В то же время по прогнозам ООН, через 30 лет 40% населения Украины будут составлять пенсионеры. Александр Бондаренко, директор и соучредитель Бюро инвестиционных программ говорит, что сейчас в структуре пенсионного дохода человека более 50% должны занимать доходы от добровольного 3-й уровень и обязательного 2-й уровень пенсионного накопления. В таком случае украинцы смогут накапливать и получать достойный пенсионный доход. Пока же в структуре пенсионного дохода украинцев около 90% занимает солидарное пенсионное обеспечение от уплаты ЕСВ 1-й уровень. То есть фактически работает только первый уровень пенсионной системы.

Эксперты полагают, что власть не должна спешить с внедрением второго уровня, так как не проделана работа с решением тех пробелов, которые уже давно есть в системе.

“Во-первых, с 17 млн трудоспособного населения ЕСВ платит около 11 млн, причем большинство из них – с минимальных зарплат. Нужно выводить из тени бизнес, предлагая им нормальные условия. Второе, нужны такие инструменты для инвестирования, которые бы перекрывали инфляцию и риски обесценивания гривны. Учитывают ли сколько будет стоить гривна через 20-30 лет? И третье, у нас нет регуляций и финансовой инфраструктуры для работы этого 2-го уровня пенсионной системы. И прежде чем ее создавать, надо решать экономическую задачу. Ведь если обязать работодателей выплачивать еще 3−5% за работников, то бизнес еще больше уйдет в тень”, – резюмирует экономист Александр Савченко.