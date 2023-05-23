Шмигаль зустрівся online з директором євродепартаменту МВФ: обговорили допомогу Україні в євроінтеграції та відновленні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з директором європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером. Привітали початок програми розширеного кредитування (EFF) та обговорили допомогу Україні, повідомляє УНН з посиланням Єдиний вебпортал органів виконавчої влади.
Деталі
Глава Уряду привітав початок роботи місії Фонду з першого перегляду програми розширеного кредитування (EFF), яка стартує 23 травня у Відні.
Денис Шмигаль та Альфред Каммер також обговорили допомогу МВФ в євроінтеграції України, а також роль Фонду у відновленні.
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«Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу», — зазначив прем’єр-міністр.
Довідково
EFF загальним обсягом 15,6 млрд доларів була затверджена наприкінці березня 2023 року й розрахована на 4 роки. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми.