Шмыгаль встретился online с директором евродепартамента МВФ: обсудили помощь Украине в евроинтеграции и восстановлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с директором европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Приветствовали начало программы расширенного кредитования (EFF) и обсудили помощь Украине, сообщает УНН со ссылкой Единый вебпортал органов исполнительной власти.
Детали
Глава Правительства приветствовал начало работы миссии Фонда по первому пересмотру программы расширенного кредитования (EFF), которая стартует 23 мая в Вене.
Денис Шмыгаль и Альфред Каммер также обсудили помощь МВФ в евроинтеграции Украины, а также роль Фонда в восстановлении.
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«Работаем над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины. Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также на дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира», — отметил премьер-министр.
Справочно
EFF общим объемом 15,6 млрд долларов была утверждена в конце марта 2023 года и рассчитана на 4 года. Она является частью большого пакета поддержки от стран G7 на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.