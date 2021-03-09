Шмигаль: майже 10 областей України близькі до червоного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Майже 10 областей України наразі перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.
Цитата
“В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня”, — наголосив Денис Шмигаль.
Деталі
Крім того, повідомляється що на нараді у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Також глава МОЗ Максим Степанов додав, що й надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від COVID-19.
Карантинні “зони” України
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 9 березня, зважаючи на показники, виглядає наступним чином:
-
- “жовта” — 11 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області.
-
- “помаранчева” — 10 регіонів: місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області.
-
- “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
-
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Що було раніше
Як зазначив на сьогоднішньому брифінгу очільник МОЗ, на кінець минулого тижня в Україні за добу мали б вакцинувати близько 10 тис. осіб — по факту, наразі така кількість є втричі меншою.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.