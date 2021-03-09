МОЗ збирає селектор через повільні темпи протиковідної вакцинації в Україні

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На кінець минулого тижня в Україні за добу мали б вакцинувати близько 10 тис. осіб – по факту, наразі така кількість є втричі меншою. Через недостатньо швидкі темпи вакцинації, Міністерство охорони здоров’я збирає селекторну нараду з головами ОДА та представниками Офісу Президента. Про це на брифінгу у вівторок сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Загалом в країні старт вакцинації від COVID-19 відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб. Можу наголосити, що мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти вже на 10 тис. осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати“, — сказав Степанов.

Деталі

З його слів, наразі така кількість становить близько 3 тис. осіб.

“Сьогодні я вирішив особисто втрутитись у ситуацію для того, щоб суттєво збільшити вже найближчими днями кількість вакцинованих осіб на добу, яких ми будемо вакцинувати. Сьогодні проведемо відповідний селектор, у якому будуть приймати участь і голови ОДА, керівництво Офісу Президента, і директори департаментів охорони здоров’я, які є координаторами на місцях щодо питання вакцинації”, — зазначив міністр.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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