Минздрав собирает селектор из-за медленных темпов противоковидной вакцинации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На конец прошлой недели в Украине за сутки должны были вакцинировать около 10 тыс. человек - по факту, на сегодня такое количество втрое меньше. Из-за недостаточно быстрых темпов вакцинации, Министерство здравоохранения собирает селекторное совещание с председателями ОГА и представителями Офиса Президента. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"В целом по стране старт вакцинации от COVID-19 состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании привито 19 118 человек. Могу отметить, что меня не устраивают эти цифры. Я ставил другую задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем развертываем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти уже на 10 тыс. человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать", - сказал Степанов.
Детали
По его словам, на данный момент такое количество составляет около 3 тыс. человек.
"Сегодня я решил лично вмешаться в ситуацию для того, чтобы существенно увеличить уже в ближайшие дни количество вакцинированных человек в сутки, которых мы будем вакцинировать. Сегодня проведем соответствующий селектор, в котором будут принимать участие и председатели ОГА, руководство Офиса Президента, и директора департаментов здравоохранения, являющиеся координаторами на местах по вопросу вакцинации", - отметил министр.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.