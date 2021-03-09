Шмыгаль: почти 10 областей Украины близки к красному уровню
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Почти 10 областей Украины сейчас находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.
Цитата
“В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близкие к красному уровню”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Детали
Кроме того, сообщается, что на совещании в Министерстве здравоохранения сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье. Также глава Минздрава Максим Степанов добавил, что и в дальнейшем будет активно проводит переговоры о получении Украиной вакцин от COVID-19.
Карантинные “зоны” Украины
Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 9 марта, учитывая показатели, выглядит следующим образом:
-
- “желтая” — 11 регионов Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская области.
-
- “оранжевая” — 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.
-
- “красная” — 4 региона Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
-
Касательно АР Крым и города Севастополя данные отсутствуют.
Что было раньше
Как отметил сегодня на брифинге глава Минздрава, на конец прошлой недели в Украине за сутки должны вакцинировать около 10 тыс. человек — по факту, пока такое количество втрое меньше.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.