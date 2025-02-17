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05:23 • 22045 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124306 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183663 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148008 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139366 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117631 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108179 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142910 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Школи Львова на карантин закривати не планують - міськрада

Школи Львова на карантин закривати не планують - міськрада

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 • 30055 перегляди

У школах Львівської громади не планують вводити карантин, попри 18% відсутніх учнів. Навчальні заклади мають автономію щодо переведення окремих класів на дистанційне навчання.

У школах Львівської громади не планують вводити карантин, попри 18% відсутніх учнів, повідомили у Львівській міській раді у понеділок, пише УНН.

Станом на сьогодні близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова

сказав директор департаменту освіти на культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

Він додав, що львівські школи мають автономію, тож за потреби можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.

Школи Львівщини переходять на дистанційку через спалах ГРВІ17.02.25, 11:34 • 24615 переглядiв

Доповнення

12 лютого МОЗ повідомляло, що у 5 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ можуть запровадити "локальний карантин". Зокрема, ідеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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