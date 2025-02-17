Школи Львова на карантин закривати не планують - міськрада
Київ • УНН
У школах Львівської громади не планують вводити карантин, попри 18% відсутніх учнів. Навчальні заклади мають автономію щодо переведення окремих класів на дистанційне навчання.
У школах Львівської громади не планують вводити карантин, попри 18% відсутніх учнів, повідомили у Львівській міській раді у понеділок, пише УНН.
Станом на сьогодні близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова
Він додав, що львівські школи мають автономію, тож за потреби можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.
Школи Львівщини переходять на дистанційку через спалах ГРВІ17.02.25, 11:34 • 24615 переглядiв
Доповнення
12 лютого МОЗ повідомляло, що у 5 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ можуть запровадити "локальний карантин". Зокрема, ідеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області.