Школи Львова на карантин закривати не планують - міськрада

У школах Львівської громади не планують вводити карантин, попри 18% відсутніх учнів, повідомили у Львівській міській раді у понеділок, пише УНН.

Станом на сьогодні близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова сказав директор департаменту освіти на культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

Він додав, що львівські школи мають автономію, тож за потреби можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання.

Школи Львівщини переходять на дистанційку через спалах ГРВІ

Доповнення

12 лютого МОЗ повідомляло, що у 5 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ можуть запровадити "локальний карантин". Зокрема, ідеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області.