Школы Львова на карантин закрывать не планируют - горсовет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В школах Львовской общины не планируют вводить карантин, несмотря на 18% отсутствующих учеников. Учебные заведения имеют автономию по переводу отдельных классов на дистанционное обучение.

В школах Львовской громады не планируют вводить карантин, несмотря на 18% отсутствующих учеников, сообщили во Львовском городском совете в понедельник, пишет УНН.

На сегодня около 18% учащихся отсутствуют в школах, из них только 15% отсутствуют из-за заболеваемости. Конечно, ситуация различна в каждом учебном заведении, но сейчас мы считаем ненужным вводить карантин в школах Львова

сказал директор департамента образования на культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк.

Он добавил, что львовские школы имеют автономию, поэтому при необходимости могут перевести один или несколько классов на несколько дней на дистанционное обучение.

Школы Львовской области переходят на дистанционку из-за вспышки ОРВИ17.02.25, 11:34 • 9022 просмотра

Дополнение

12 февраля Минздрав сообщал, что в 5 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ могут ввести "локальный карантин". В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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