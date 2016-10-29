Шиїтські формування відкрили фронт проти "Ісламської держави" біля Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Бійці шиїтських формувань почали наступ на угруповання "Ісламська держава" на захід від іракського міста Мосул, підтвердивши, що не збираються входити в місто. Про це заявив представник одного з формувань Джафар аль-Хусейні, передає УНН з посиланням на Ekurd Daily.
З його слів, вони почали наступ в суботу разом з іншими ополченцями в напрямку міста Тель-Афар. Він каже, що іранські сили надають поради, а іракські літаки завдають авіаудари.
Нагадаємо, іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання "Ісламська держава" в країні, розпочалася 17 жовтня.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.