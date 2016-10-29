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15 марта, 19:03 • 116531 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170774 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140605 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132866 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114245 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106324 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102068 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Шиитские формирования открыли фронт против "Исламского государства" возле Мосула

Шиитские формирования открыли фронт против "Исламского государства" возле Мосула

Киев • УНН

 • 8864 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Бойцы шиитских формирований начали наступление на группировку "Исламское государство" к западу от иракского города Мосул, подтвердив, что не собираются входить в город. Об этом заявил представитель одного из формирований Джафар аль-Хусейни, передает УНН со ссылкой на Ekurd Daily.

По его словам, они начали наступление в субботу вместе с другими ополченцами в направлении города Тель-Афар. Он говорит, что иранские силы консультируют, а иракские самолеты наносят авиаудары.

Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

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