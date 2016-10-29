Шиитские формирования открыли фронт против "Исламского государства" возле Мосула

По его словам, они начали наступление в субботу вместе с другими ополченцами в направлении города Тель-Афар. Он говорит, что иранские силы консультируют, а иракские самолеты наносят авиаудары.

Напомним, иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.