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Шістьох людей поранено внаслідок вибуху в Туреччині

Шістьох людей поранено внаслідок вибуху в Туреччині

Київ • УНН

 • 9925 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вибух стався в районі будівлі поліції в провінції Діярбакир на південному сході Туреччини в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Anadolu.

За даними джерел у сфері безпеки, у результаті вибуху поранено щонайменше шістьох людей.

За попередніми даними, вибух стався близько 8 ранку за місцевим часом біля будівлі, що використовується спецпризначенцями.

У результаті вибуху також пошкоджені довколишні автомобілі і приміщення.

Кілька пожежних автомобілів і авто швидкої допомоги відправили до місця події.

Ведеться розслідування, щоб з'ясувати причину вибуху.

Вибух стався після того, як в ніч на п'ятницю було затримано кількох депутатів від Демократичної партії народів (ДПН), які не з'явилися для дачі показань у рамках розслідування для боротьби з тероризмом, повідомили джерела у сфері безпеки.

Серед 11 затриманих є співголови ДПН Селахаттін Демірташ і Фіген Юксекдаг, а також керівник парламентської фракції партії Ідріс Балукен.

Українські Національні Новини

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