Шістьох людей поранено внаслідок вибуху в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вибух стався в районі будівлі поліції в провінції Діярбакир на південному сході Туреччини в п'ятницю, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За даними джерел у сфері безпеки, у результаті вибуху поранено щонайменше шістьох людей.
За попередніми даними, вибух стався близько 8 ранку за місцевим часом біля будівлі, що використовується спецпризначенцями.
У результаті вибуху також пошкоджені довколишні автомобілі і приміщення.
Кілька пожежних автомобілів і авто швидкої допомоги відправили до місця події.
Ведеться розслідування, щоб з'ясувати причину вибуху.
Вибух стався після того, як в ніч на п'ятницю було затримано кількох депутатів від Демократичної партії народів (ДПН), які не з'явилися для дачі показань у рамках розслідування для боротьби з тероризмом, повідомили джерела у сфері безпеки.
Серед 11 затриманих є співголови ДПН Селахаттін Демірташ і Фіген Юксекдаг, а також керівник парламентської фракції партії Ідріс Балукен.