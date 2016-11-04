Шесть человек ранены в результате взрыва в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Взрыв произошел в районе здания полиции в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции в пятницу, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По данным источников в сфере безопасности, в результате взрыва ранены по меньшей мере шесть человек.
По предварительным данным, взрыв произошел около 8 утра по местному времени у здания, которое используется спецназовцами.
В результате взрыва также повреждены близлежащие автомобили и помещения.
Несколько пожарных автомобилей и авто скорой помощи отправили к месту происшествия.
Ведется расследование, чтобы выяснить причину взрыва.
Взрыв произошел после того, как в ночь на пятницу были задержаны несколько депутатов от Демократической партии народов (ГПН), которые не явились для дачи показаний в рамках расследования для борьбы с терроризмом, сообщили источники в сфере безопасности.
Среди 11 задержанных есть сопредседатели ГПН Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, а также руководитель парламентской фракции партии Идрис Балукен.