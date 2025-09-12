Шість працівників полтавської в'язниці постануть перед судом за катування ув'язненого
Київ • УНН
До суду передано обвинувальний акт стосовно шести працівників Полтавської установи виконання покарань, яких звинувачують у катуванні ув'язненого. Серед фігурантів – начальник відділу та молодший інспектор, яким загрожує тривалий термін ув'язнення.
Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно шести працівників ДУ "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)", яких звинувачують у катуванні ув’язненого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Серед фігурантів - начальник одного з відділів, черговий помічник начальника установи, троє старших по корпусу та молодший інспектор. Слідство встановило, що вранці 15 квітня 2025 року ув’язнений поскаржився працівникам установи на погане самопочуття та попросив про медичну допомогу.
Не отримавши належного реагування з боку співробітників, він вдарив кулаком у стіну камери і травмував руку. Начальник установи наказав підлеглим "провчити його" з метою покарання ув’язненого "за порушення режиму" та начебто постійні скарги на умови тримання.
Інші підозрювані працівники установи виконання покарань прив’язали потерпілого за руки й ноги тканиною до ліжка. Коли потерпілий звільнився, його закували у кайданки.
Після відвідування лікаря, на якому наполіг в’язень, потерпілого знову прив’язали. Його залишили обмеженим у русі до обіду наступного дня.
Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27 (види співучасників);
- ч. 1 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 3 ст. 127 (катування).
Всім фігурантам загрожує тривалий термін позбавлення волі. Начальник відділу та черговий помічник начальника Полтавської установи виконання покарань звільнені з роботи, інші обвинувачені відсторонені від посад.
Сам потерпілий наразі перебуває в іншій виправній колонії.
Нагадаємо
