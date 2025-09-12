Шість працівників полтавської в'язниці постануть перед судом за катування ув'язненого

$41.210.09
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
08:46 • 906 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 2524 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 7564 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 32645 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 36562 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 50525 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 75789 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39592 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30648 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51163 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.7м/с
41%
756мм
Популярнi новини
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 27468 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 27051 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 27291 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо03:57 • 5794 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 21761 перегляди
Публікації
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 912 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 75793 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51167 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 67804 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 72385 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 25421 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 67804 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 35473 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 42010 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 107256 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Шість працівників полтавської в'язниці постануть перед судом за катування ув'язненого

Київ • УНН

 • 58 перегляди

До суду передано обвинувальний акт стосовно шести працівників Полтавської установи виконання покарань, яких звинувачують у катуванні ув'язненого. Серед фігурантів – начальник відділу та молодший інспектор, яким загрожує тривалий термін ув'язнення.

Шість працівників полтавської в'язниці постануть перед судом за катування ув'язненого

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт стосовно шести працівників ДУ "Полтавська установа виконання покарань (№ 23)", яких звинувачують у катуванні ув’язненого. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Серед фігурантів - начальник одного з відділів, черговий помічник начальника установи, троє старших по корпусу та молодший інспектор. Слідство встановило, що вранці 15 квітня 2025 року ув’язнений поскаржився працівникам установи на погане самопочуття та попросив про медичну допомогу.

Не отримавши належного реагування з боку співробітників, він вдарив кулаком у стіну камери і травмував руку. Начальник установи наказав підлеглим "провчити його" з метою покарання ув’язненого "за порушення режиму" та начебто постійні скарги на умови тримання.

Інші підозрювані працівники установи виконання покарань прив’язали потерпілого за руки й ноги тканиною до ліжка. Коли потерпілий звільнився, його закували у кайданки.

Після відвідування лікаря, на якому наполіг в’язень, потерпілого знову прив’язали. Його залишили обмеженим у русі до обіду наступного дня.

Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27 (види співучасників);
    • ч. 1 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
      • ч. 3 ст. 127 (катування).

        Всім фігурантам загрожує тривалий термін позбавлення волі. Начальник відділу та черговий помічник начальника Полтавської установи виконання покарань звільнені з роботи, інші обвинувачені відсторонені від посад.

        Сам потерпілий наразі перебуває в іншій виправній колонії.

        Нагадаємо

        Раніше УНН повідомляв, що у Вінницькій області суд обрав підозрюваному у вбивстві двох учнів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал та НППодії
        Полтавська область
        Генеральний прокурор (Україна)