Шесть сотрудников полтавской тюрьмы предстанут перед судом за пытки заключенного

$41.210.09
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 762 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 2340 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 7406 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 32568 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 36493 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 50487 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 75706 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39571 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30634 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51122 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.7м/с
41%
756мм
Популярные новости
Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются11 сентября, 23:40 • 27372 просмотра
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12 сентября, 01:20 • 26954 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа12 сентября, 01:21 • 27204 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно03:57 • 5658 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 21682 просмотра
публикации
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 760 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 75706 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 51122 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 67738 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 72345 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 25392 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 67738 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 35449 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 41991 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 107238 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
9К720 Искандер

Шесть сотрудников полтавской тюрьмы предстанут перед судом за пытки заключенного

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В суд передан обвинительный акт в отношении шести сотрудников Полтавского учреждения исполнения наказаний, которых обвиняют в пытках заключенного. Среди фигурантов – начальник отдела и младший инспектор, которым грозит длительный срок заключения.

Шесть сотрудников полтавской тюрьмы предстанут перед судом за пытки заключенного

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении шести работников ГУ "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)", которых обвиняют в пытках заключенного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Среди фигурантов - начальник одного из отделов, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор. Следствие установило, что утром 15 апреля 2025 года заключенный пожаловался работникам учреждения на плохое самочувствие и попросил о медицинской помощи.

Не получив должного реагирования со стороны сотрудников, он ударил кулаком в стену камеры и травмировал руку. Начальник учреждения приказал подчиненным "проучить его" с целью наказания заключенного "за нарушение режима" и якобы постоянные жалобы на условия содержания.

Другие подозреваемые работники учреждения исполнения наказаний привязали потерпевшего за руки и ноги тканью к кровати. Когда потерпевший освободился, его заковали в наручники.

После посещения врача, на котором настоял заключенный, потерпевшего снова привязали. Его оставили ограниченным в движении до обеда следующего дня.

Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27 (виды соучастников);
    • ч. 1 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
      • ч. 3 ст. 127 (пытки).

        Всем фигурантам грозит длительный срок лишения свободы. Начальник отдела и дежурный помощник начальника Полтавского учреждения исполнения наказаний уволены с работы, остальные обвиняемые отстранены от должностей.

        Сам потерпевший сейчас находится в другой исправительной колонии.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что в Винницкой области суд избрал подозреваемому в убийстве двух учеников меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧППроисшествия
        Полтавская область
        Генеральный прокурор Украины