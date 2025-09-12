Шесть сотрудников полтавской тюрьмы предстанут перед судом за пытки заключенного

Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются

Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются

Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются

Власти рф заявляют о сбитии семи дронов над москвой: последствия уточняются 11 сентября, 23:40 • 27372 просмотра

Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС

Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС

Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС

Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС 12 сентября, 01:20 • 26954 просмотра