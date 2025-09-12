Шесть сотрудников полтавской тюрьмы предстанут перед судом за пытки заключенного
Киев • УНН
В суд передан обвинительный акт в отношении шести сотрудников Полтавского учреждения исполнения наказаний, которых обвиняют в пытках заключенного. Среди фигурантов – начальник отдела и младший инспектор, которым грозит длительный срок заключения.
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении шести работников ГУ "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)", которых обвиняют в пытках заключенного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Среди фигурантов - начальник одного из отделов, дежурный помощник начальника учреждения, трое старших по корпусу и младший инспектор. Следствие установило, что утром 15 апреля 2025 года заключенный пожаловался работникам учреждения на плохое самочувствие и попросил о медицинской помощи.
Не получив должного реагирования со стороны сотрудников, он ударил кулаком в стену камеры и травмировал руку. Начальник учреждения приказал подчиненным "проучить его" с целью наказания заключенного "за нарушение режима" и якобы постоянные жалобы на условия содержания.
Другие подозреваемые работники учреждения исполнения наказаний привязали потерпевшего за руки и ноги тканью к кровати. Когда потерпевший освободился, его заковали в наручники.
После посещения врача, на котором настоял заключенный, потерпевшего снова привязали. Его оставили ограниченным в движении до обеда следующего дня.
Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 27 (виды соучастников);
- ч. 1 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
- ч. 3 ст. 127 (пытки).
Всем фигурантам грозит длительный срок лишения свободы. Начальник отдела и дежурный помощник начальника Полтавского учреждения исполнения наказаний уволены с работы, остальные обвиняемые отстранены от должностей.
Сам потерпевший сейчас находится в другой исправительной колонии.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Винницкой области суд избрал подозреваемому в убийстве двух учеников меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.