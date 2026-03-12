ШІ радить підліткам небезпечні дієти - дослідження

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 2952 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 13733 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 27348 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 37629 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 48116 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 62767 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 56622 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 44732 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45590 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 38036 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.5м/с
33%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 26987 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 43586 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 29555 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 25614 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 20521 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 1958 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 2474 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 20671 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 25764 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 53646 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Ніколь Кідман
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Іран
Ірак
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 12163 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 40222 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 28981 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 28258 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 30150 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
ChatGPT
DJI Mavic

ШІ радить підліткам небезпечні дієти - дослідження

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Дослідження виявило, що популярні моделі ШІ рекомендують підліткам критично низькокалорійне харчування. Це може зашкодити росту та розвитку організму.

ШІ радить підліткам небезпечні дієти - дослідження

Безкоштовні чат-боти зі штучним інтелектом можуть рекомендувати підліткам занадто низькокалорійні дієти. До такого висновку дійшли дослідники з Туреччини, які протестували п’ять популярних моделей ШІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Останнім часом підлітки дедалі частіше звертаються до чат-ботів зі штучним інтелектом не лише для допомоги з домашніми завданнями, а й для отримання порад на особисті теми.

Однак нове дослідження показало, що безкоштовні версії популярних моделей ШІ регулярно пропонують підліткам плани харчування з дуже низьким вмістом калорій та поживних речовин. У деяких випадках рекомендації були настільки суворими, що передбачали фактичне пропускання прийомів їжі. За словами дослідників, дотримання таких планів може навіть загальмувати ріст підлітків.

Підлітковий вік - це один із найважливіших періодів зростання, поряд із немовлятами.  Їм потрібно набагато більше калорій, ніж дорослій людині

- сказала дієтолог Тайя Бах.

Вона також наголосила, що навіть підлітки із зайвою вагою потребують достатньої кількості енергії.

Навіть якщо у вас надмірна вага, у вас все одно є цей фактор зростання, тому що значна частина ваших калорій все ще йде на гормони, розвиток і ріст кісток

 - пояснила Бах.

Дослідження провели науковці на чолі з доценткою кафедри медичних наук Стамбульського університету Атлас Айше Бетюль Білен. Вони попросили п’ять безкоштовних інструментів штучного інтелекту створити триденні плани харчування для чотирьох гіпотетичних підлітків. Серед протестованих моделей були ChatGPT-4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 та Perplexity. У підказках вказували вік, зріст і вагу 15-річних підлітків. Серед них були хлопець і дівчина з показниками "надмірної ваги"  за індексом маси тіла, а також хлопець і дівчина з показниками "ожиріння".

Чат-ботів просили скласти щоденні меню з трьох основних прийомів їжі та двох перекусів. У результаті дослідники отримали 60 варіантів щоденних планів харчування.

Ми спостерігали мінливість. Однак, незважаючи на цю варіацію, багато моделей показали подібні загальні закономірності, такі як недооцінка загального споживання енергії та зсув балансу макронутрієнтів

- сказала Білен.

Нагадаємо

42% дорослих і 70% підлітків в Україні регулярно користуються інструментами ШІ. Половина дорослих та 76% підлітків вже приймали рішення на основі взаємодії зі штучним інтелектом.

Алла Кіосак

Здоров'яТехнології
ШІ (штучний інтелект)
ChatGPT
Туреччина
Україна