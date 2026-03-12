ШІ радить підліткам небезпечні дієти - дослідження

Безкоштовні чат-боти зі штучним інтелектом можуть рекомендувати підліткам занадто низькокалорійні дієти. До такого висновку дійшли дослідники з Туреччини, які протестували п’ять популярних моделей ШІ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Останнім часом підлітки дедалі частіше звертаються до чат-ботів зі штучним інтелектом не лише для допомоги з домашніми завданнями, а й для отримання порад на особисті теми.

Однак нове дослідження показало, що безкоштовні версії популярних моделей ШІ регулярно пропонують підліткам плани харчування з дуже низьким вмістом калорій та поживних речовин. У деяких випадках рекомендації були настільки суворими, що передбачали фактичне пропускання прийомів їжі. За словами дослідників, дотримання таких планів може навіть загальмувати ріст підлітків.

Підлітковий вік - це один із найважливіших періодів зростання, поряд із немовлятами. Їм потрібно набагато більше калорій, ніж дорослій людині - сказала дієтолог Тайя Бах.

Вона також наголосила, що навіть підлітки із зайвою вагою потребують достатньої кількості енергії.

Навіть якщо у вас надмірна вага, у вас все одно є цей фактор зростання, тому що значна частина ваших калорій все ще йде на гормони, розвиток і ріст кісток - пояснила Бах.

Дослідження провели науковці на чолі з доценткою кафедри медичних наук Стамбульського університету Атлас Айше Бетюль Білен. Вони попросили п’ять безкоштовних інструментів штучного інтелекту створити триденні плани харчування для чотирьох гіпотетичних підлітків. Серед протестованих моделей були ChatGPT-4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 та Perplexity. У підказках вказували вік, зріст і вагу 15-річних підлітків. Серед них були хлопець і дівчина з показниками "надмірної ваги" за індексом маси тіла, а також хлопець і дівчина з показниками "ожиріння".

Чат-ботів просили скласти щоденні меню з трьох основних прийомів їжі та двох перекусів. У результаті дослідники отримали 60 варіантів щоденних планів харчування.

Ми спостерігали мінливість. Однак, незважаючи на цю варіацію, багато моделей показали подібні загальні закономірності, такі як недооцінка загального споживання енергії та зсув балансу макронутрієнтів - сказала Білен.

Нагадаємо

42% дорослих і 70% підлітків в Україні регулярно користуються інструментами ШІ. Половина дорослих та 76% підлітків вже приймали рішення на основі взаємодії зі штучним інтелектом.